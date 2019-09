È servita una riunione fiume di 19 ore ma alla fine il governo tedesco ha raggiunto un'intesa sul pacchetto di misure salva-clima.

La legge ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 del 55% entro il 2030. Le misure saranno finanziate dall'introduzione di una tassa sulle emissioni di diossido di carbonio: sarà di dieci euro a tonnellata fino al 2021 e salirà a 35 euro a tonnellata nei quattro anni successivi.

Il governo tedesco si è impegnato per 54 miliardi di euro entro il 2023, e 100 miliardi entro il 2030.

Il pacchetto comprende misure di sostegno come l'aumento dell'indennità per i pendolari, incentivi per le auto elettriche e la riduzione dei prezzi dei biglietti ferroviari.

Il piano prevede di puntare sul potenziamento del trasporto ferroviario, investendo la maggior parte dei fondi promessi nelle infrastrutture su rotaia. Tra le fonti di finanziamento, si prevede di tassare maggiormente i voli.

L'intesa tra Cdu e Socialdemocratici è arrivata concomitanza con la grande manifestazione sul clima in programma in varie città in tutto il mondo. La Grande coalizione ha fallito finora tutti gli obiettivi climatici fissati per il 2020.

"Questo pacchetto sul clima dimostra che ora intendiamo fare sul serio", ha detto il vice Cancelliere e ministro delle Finanze Olaf Scholz.