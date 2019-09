Iran: fallisce missione Aiea sul nucleare

In mezzo a forti tensioni contro l'occidente circa un passo indietro dell'Iran sui suoi impegni a proposito del nucleare, il paese riceve un gruppo di visitatori un po' speciale.

"L'Iran si è detto d'accordo nel concedere agli ispettori dell'Onu accesso illimitato ai suoi siti nucleari", afferma la nostra inviata, "una delegazione dell'Agenzia per l'energia atomica è dunque arrivata a Teheran. L'Iran insiste sul fatto che non si tratti di una riunione d'emergenza, ma di un appuntamento pianificato da tempo. Quando ho però chiesto al capo delegazione dell'Aiea quella fosse il motivo della vista, che cosa stessero facendo di preciso qui in Iran, non ho ricevuto risposta".

Questo sabato mattina l'Iran ha annunciato di aver iniziato a iniettare uranio in forma gassosa nelle centrifughe. in una delle misure adottate per espandere il proprio programma atomico. "Teheran insiste sul fatto che ritornerà al pieno rispetto dei trattati non appena ci saranno dimostrazioni che anche la controparte rispetti la parola data e i trattati".