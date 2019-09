Le tre sconfitte di Boris

Assomiglia sempre di più a un'impasse, quella in cui si è infilato il primo ministro britannico Jonhson, pur di impedire al parlamento di fermare la sua Brexit. Darren McCaffrey, Euronews: "I colpi di scena si susseguono in questa narrazione della Brexit, e il governo ammette candidamente di essere stato vicino a mollare lasciando che la legge contro il "no-deal" passasse in parlamento".

"Per Boris tre sconfitte di fila"

"Se Johnson ha subito tre sconfitte di fila questo vuol dire che il governo è dovuto scendere a compromessi. E tra le cose che ha fatto c'è anche quella di aver reso un po' meno probabili le elezioni anticipate, anche questa una ipotesi sostenuta da Johnson. Tutto questo è un segno di quanto il premier sia debole. In ogni caso un ricorso al voto si avvicina. La domanda per i parlamentari dell'opposizione è quando andare alle urne: prima del 31 ottobre, data entro la quale la Gran Bretagna dovrebbe lasciare l'Unione, o dopo, rinviando tutto a novembre, in vista di una proroga che potenzialmente potrebbe portare a gennaio dell'anno prossimo..."