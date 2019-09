Germania: condannati a 13 e 12 anni i pedofili di Lügde

Si è chiuso a Lügde, una piccola cittadina a sud ovest di Hannover, uno dei piu' grandi processi di abuso su minori mai celebrati in Germania: i due imputati sono stati riconsociuti colpevoli di violenze sessuali su almeno 32 minori, abusi, perpetrati negli anni in un campeggio nel Nordreno-Vestfalia. I due sono stati condannati a 13 e 12 anni di prigione in ragione di Oltre 450 episodi di gravi abusi aggravati dalle riprese video delle violenze diffuse su chat on line. Le vittime, all'epoca dei fatti, avevano tra i 5 e gli 11 anni. Il giudice ha deciso, inoltre, che una volta scontata la pena i colpevoli resteranno sotto custodia detentiva per evitare la reiterazione del reato.

Secondo l’accusa, i due, che all'apertura del processo hanno ammesso i fatti, si approfittavano delle loro vittime nelle rispettive roulotte, e le adescavano approfittando del ruolo della figlia adottiva di uno dei due, anch'essa sentita come vittima al processo.