Uk: governo in minoranza. Johnson: "Elezioni"

Il governo britannico è finito in minoranza in parlamento su un voto per il controllo dell'agenda legislativa. I 301 No e i 328 Si, oltre ad avvicinare una legge che impedirà una Brexit senza accordo, scatenano anche il premier Boris Johnson, che è tornato a brandire l'arma delle elezioni anticipate, ormai l'ultima possibilità per portare il paese fuori dall'Unione europea entro il 31 ottobre nonostante una opposizione mai così ampia.

"Non voglio elezioni, ma sono l'ultima soluzione"

"Non voglio le elezioni ma se il parlamento domani voterà uno stop ai negoziati aggiungendo un ritardo immotivato alla Brexit, ritardo potenzialmente di diversi anni, questo sarebbe il solo modo di risolvere il problema. Confermo che stiamo calendarizzando una mozione nel quadro della Legge sulla fissazione dei termini".

Ma lo scioglimento anticipato del parlamento costringe Johnson a fare i conti coi laburisti, dato che richiede un voto con la maggioranza qualificata dei due terzi. Corbyn si è più volte pronunciato a favore delle elezioni, ma con un quadro mutato, le scelte tattiche possono anche variare. Per il leader dell'opposizione ora la priorità è battere il premier e impedire una Brexit senza accordi.

Lascia un deputato tory, addio maggioranza

La sconfitta parlamentare per Johnson non è stata la sola delusione della giornata. Con il deputato Philip Lee che lascia i tories per andare coi liberaldemocratici se ne va anche la maggioranza assoluta che i conservatori detenevano per un solo voto di scarto. Ieri almeno 21 membri della maggioranza hanno voltato le spalle al governo

Le difficoltà del governo sono state accolte con soddisfazione dalle manifestazioni, ormai permanenti, anti-Brexit e pro-Europa. Sono sempre tanti i cittadini britannici che scendono in strada per accusare Johnson di stare tentando un colpo di stato costituzionale.