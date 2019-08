E' in corso la caccia all'uomo, alle fonti di Bubin - nei pressi dell'insediamento ebraico di Dolev, in Cisgiordania - per ritrovare l'autore dell'attentato terroristico, che questo venerdì ha ucciso una 17enne israeliana e ferito gravemente padre e fratello, mentre facevano un'escursione nella zona.

Numerosi i posti di blocco sul luogo dove è esplosa quella che, secondo le prime informazioni, sarebbe una bomba di tipo artigianale. Si cerca in particolare un'auto, che si sarebbe allontanata subito dopo l'esplosione.

Il luogo dell'attentato REUTERS/Mohamad Torokman

Hamas non ha rivendicato, ma ha salutato l'attacco. definendolo "eroico". Il timore è quello di una nuova ondata di violenze contro israeliani in Cisgiordania, da parte di gruppi militanti palestinesi, in vista delle elezioni del prossimo 17 settembre.