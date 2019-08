SpaceX: Elon Musk lancia in orbita sull'Africa un satellite da 161 milioni di dollari

Il "grande colpo" di Elon Musk

CAPE CANAVERAL (USA) - Un lancio in grande stile per SpaceX, l'azienda spaziale di Elon Musk, già Presidente di Tesla, nota azienda di produzione di auto elettriche.

Dalla piattaforma 40 della base di lancio della stazione spaziale di Cape Canaveral, in Florida, martedi sera alle 23.23 ora locale, un razzo Falcon 9 ha lanciato in orbita sopra l'Africa Centrale il satellite delle telecomunicazione AMOS-17 dell'azienda israeliana Spacecom (sede a Tel Aviv).

E il razzo vola alto... (Cape Canaveral, 6.8.2019). REUTERS/Joe Skipper

Alleanza Boeing-SpaceX

Costruito con tecnologia della Boeing (in un'inusuale allenza tra il costruttore di aeromobili e SpaceX, altrimenti concorrenti nella corsa commerciale allo spazio), costato 161 milioni di dollari, il satellite - per almeno 20 anni - fornirà una maggiore connettività in tutto il Continente Africano, con nuovi servizi di trasmissione, banda larga, mobilità e dati, come ha fatto sapere SpaceX in un comunicato.

Lancio (stavolta) riuscito!

Inizialmente previsto per sabato scorso, il lancio è stato posticipato di alcuni giorni per provvedere alla sostituzione di una valvola e per un'ultima revisione del motore del razzo.

La missione arriva quasi tre anni dopo che un'esplosione della piattaforma di lancio ha distrutto un un altro satellite delle comunicazioni (AMOS-6, sempre di Spacecom), nel settembre 2016.