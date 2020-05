Nasa-SpaceX, in rampa di lancio: nello spazio due astronauti Usa

Per rileggere le pagine di storia è necessario un set d'eccezione: nel caso della nuova missione spaziale della Nasa, il viaggio comincerà infatti dall'iconica rampa 39A, da cui decollarono alcune missioni Apollo e Space Shuttle.

I due veterani Doug Hurley e Bob Behnken partiranno a bordo della Crew Dragon di SpaceX alla volta della Stazione spaziale internazionale.

È la prima volta che una società privata porta uomini nello Spazio.

Jim Bridenstine, amministratore NASA, esprime soddisfazione per la nuova sfida: "Stiamo ancora una volta lanciando astronauti americani su razzi americani provenienti dal suolo americano. E questo è un grande momento, sono passati nove anni da quando abbiamo avuto questa opportunità".

Il lancio della missione Demo-2 avviene quasi nove anni dopo l’ultimo volo di un veicolo spaziale americano con equipaggio. Era infatti l’8 luglio 2011 quando lo Shuttle Endeavour partì da Cape Canaveral per Sts-135, la sua venticinquesima e ultima missione nello spazio, nonché l’ultima degli Space Shuttle.

Bob Cabana, direttore del Kennedy Space Center, mette l'accento sulla collaborazione con SpaceX: "SpaceX si trova nella sala di lancio quattro del centro di controllo, grazie a una partnership che abbiamo con loro. E sarà il direttore di SpaceX a dare il via alla missione".

Nel tweet della NASA: "Insieme a @SpaceX, dopo quasi un decennio, riporteremo il volo spaziale umano sul suolo americano dopo quasi un decennio. Domani non è solo un grande giorno per le nostre squadre - è un grande giorno per il nostro Paese. http://www.nasa.gov/launchamerica/ #LancioAmerica".

SpaceX è un’azienda privata aerospaziale di proprietà di Elon Musk: mette regolarmente in orbita i satelliti e - a seguito della partnership con la Nasa - ha già fatto volare diciotto missioni di rifornimento verso la Stazione spaziale, ma questa è la prima volta che porta le persone al di sopra dell'atmosfera.

L'ascesa in orbita di Hurley e Behnken dovrebbe durare poco meno di nove minuti, seguita da una serie di manovre di attracco alla Stazione Spaziale.

Non si conosce con preciso la durata della missione ma - terminato il lavoro - Crew Dragon si sgancerà in modo automatico dalla Stazione spaziale e sarà pronta per il rientro in atmosfera, riportando Behnken e Hurley sulla Terra con un ammaraggio al largo della costa orientale della Florida: il classico splashdown delle missioni Apollo.

Nel tweet di SpaceX: "Falcon 9 e Crew Dragon decolleranno dal Complesso di Lancio 39A - lo stesso luogo in cui Saturno V ha lanciato l'umanità sulla Luna e da dove sono decollate la prima e ultima missione dello Space Shuttle".

Il lancio di stasera è fissato per le 22:32 (ora italiana) e sarà possibile seguirlo in streaming dal sito della Nasa.