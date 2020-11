Il mare dall'alto dove si vede meglio l'effetto dei cambiamenti climatici. L'occhio che osserverà dallo spazio l'innalzamento dei mari è quello del satellite Sentinel-6, poco più di una tonnellata di peso, mandato in orbita con il razzo Falcon 9.

Il lancio è avvenuto alle 18.17, 9.17 ora locale, dalla base aerea Vandenberg Air Force in California.

Il satellite del progetto congiunto europeo-statunitense, ultimo della “costellazione Copernicus", costruito per monitorare il cambiamento del livello del mare, mapperà il 95% degli oceani della Terra liberi da ghiaccio, ogni 10 giorni, e fornirà informazioni per gli studi di oceanografia operativa e sul clima.

Negli ultimi trent’anni, le missioni franco-statunitensi Topex-Poseidon e Jason hanno dimostrato come il livello del mare sia aumentato di circa 3.2 millimetri in media all’anno. Un iter in accelerazione: negli ultimi anni il tasso medio di crescita è stato di 4.8 mm l’anno.

Soddisfatto il direttore ESA dei Programmi di Osservazione della Terra, Josef Aschbacher: “Sono estremamente orgoglioso di aver visto Copernicus Sentinel-6 lanciato questa sera e sapere che è sulla buona strada per iniziare la sua missione e continuare le misurazioni del livello del mare, così importanti per comprendere e monitorare questi fenomeni. Desidero ringraziare non solo i team ESA che hanno lavorato così intensamente per arrivare a questo punto, ma anche la CE, Eumetsat, NASA, NOAA e CNES e, ovviamente, saremo lieti di instaurare ulteriori proficue collaborazioni tra le nostre rispettive organizzazioni”.