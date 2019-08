Sciopero generale a Hong Kong, la premier promette il pugno duro

Metropolitana bloccata, centinaia di voli cancellati, manifestazioni in almeno 7 distretti della città e ancora tensioni con la polizia.

Un lunedì di passione a Hong Kong dove continua la mobilitazione anti-cinese.

Dopo un weekend di proteste di piazza e tensioni con scontri tra manifestanti e polizia e almeno 50 arresti, oggi lo sciopero generale convocato in rete da almeno una ventina di categorie di lavoratori. Paralizzata al città, interrotti tutti i collegamenti con l'aeroporto.

La premier Carrie Lam è intervenuta per la prima volta in 15 giorni, dopo il nono weekend di tensione per dire che le proteste anti-cinesi mettono Hong Kong in una posizione "davvero pericolosa". Su una via di non ritorno che danneggia l'economia della città stato. "Questi atti illegali minano il modello un Paese due sistemi e distruggono la stabilità e la prosperità di Hong Kong", ha aggiunto.

Lam resiste alle dimissioni richieste a gran voce dalla piazza fomentata sempre di più anche dalla repressione della polizia. Punto, quest'ultimo, su cui i manifestanti non cedono: vogliono una commissione d'inchiesta. Chiedono inoltre autonomia vera dalla Cina, suffragio universale e più diritti.

La borsa di Hong Kong è arrivata a -2,9 % trascinata in basso dalle proteste e dall'irrigidimento delle trattative sui dazi Usa-Cina, fattore che ha influito negativamente su tutte le borse asiatiche.

Le proteste a Hong Kong proseguono ormai da oltre 2 mesi. Iniziate per contrastare una legge, poi ritirata, che avrebbe facilitato l'estradizione verso la Cina, sono proseguite con un respiro più ampio e non accennano a fermarsi.