Uk: crollo diga, paese evacuato

Il crollo parziale di una diga ha rotto la tranquillità di Whaley Bridge. Il paesino di 6500 abitanti nella contea del Derbyshire in Inghilterra, è stato completamente evacuato a causa del rischio di esondazione. Il crollo è avvenuto a seguito delle forti piogge degli ultimi giorni.

"Siamo molto preoccupati. Speriamo che la diga tenga e che gli ingegneri riescano a metterla in sicurezza" dice una residente.

"Conosciamo persone che vivono qui da una vita e hanno detto di non aver mai visto qualcosa del genere" assicura un'altra giovane abitante.

"Abbiamo molti amici che non possono entrare in casa" è il commento di un'altra.

I cittadini sono stati invitati ad andare in una scuola e da lì sono stati trasferiti in un paese accanto. Non si sa quando potranno rientrare nelle loro case. Ci vorranno tre giorni per drenare l'acqua in eccesso, ma gli esperti non sono sicuri che la diga ottocentesca reggerà così a lungo.