Maltempo, l'Europa in tempesta

Bufere, nubifragi, smottamenti e allagamenti, la scia nera del maltempo non risparmia gran parte dell'Europa.

Skopje, Macedonia del Nord REUTERS/Ognen Teofilovski

Italia

In Liguria gli allagamenti hanno provocato disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. Un fulmine ha inoltre causato un incendio boschivo. Disagi anche ad Arezzo e provincia dove alcune persone sono state evacuate a Pieve a Quarto per lo smottamento di un terreno. A Roma, una donna di 26 anni, è morta dopo che una tromba d’aria ha sbalzato via l’auto in cui viaggiava in direzione di Fiumicino. mentre una delle linee della metropolitana ha subito allagamenti in varie stazioni. Un'altra donna di 26 anni ha trovato la morte sbalzata contra una recensione sempre nella zona di Fiumicino, mentre un'atleta è stata uccisa da un fulmine durante la Suedtirol Ultra Skyrace, una gara di corsa in montagna di 121 chilometri con partenza e arrivo a Bolzano.

Lunedì 29 luglio la perturbazione si sposterà sui Balcani, concedendo un miglioramento del tempo su tutta l'Italia.

Spagna

Non solo l'Italia ma anche la Penisola Iberica fa i conti con il maltempo. Nella giornata di sabato un forte nubifragio si è scaricato proprio sulla città di Barcellona, lasciando al suolo più di 40mm di acqua in poche decine di minuti. Alcune strade della città si sono trasformate in torrenti, con la furia delle acque che ha trascinato motocicli e bidoni della spazzatura. La situazione è andata normalizzandosi in serata.

Area Alpina

Francia Svizzera e Austria, e in generale tutta la regione alpina, ha subito nubifragi e in alcuni casi rovesci di grandine dopo la seconda ondata di caldo che ha scosso anche questa parte del continente.