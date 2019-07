Germania: in Bassa Sassonia si essiccano laghi e si riducono i livelli dei fiumi

Non solo maltempo in Europa. La seconda ondata di caldo che ha colpito molte parti del continente, come Francia, Italia Belgio e Olanda non ha dato tregua persino alle risorse idriche, come in Gemania dove ha provocato essiccamento dei laghi e una sensibile riduzione del livello dei fiumi.

A Burgwedel, nella Bassa Sassonia, il livello dell'acqua a esempio è sceso a tal punto che i laghi sono completamente scomparsi, la fauna galleggia o boccheggia sul terreno spaccato. Un esempio è questo lago che ha un nome significativo "Adventure" ispirato all'avventura...

Alcuni climatologi hanno dato un preciso allarme: le temperature estreme che si verificano ormai in tutto il continente, dicono, potrebbero diventare la nuova normalità in molte parti del mondo.