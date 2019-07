Mosca: raffica di arresti tra gli attivisti dell'opposizione

I numeri sono labili: centinaia di persone fermate, almeno 26 arresti è il bilancio ufficioso della risposta della Polizia russa alla manifestazione non autorizzata degli attivisti anti Putin di fronte all'ufficio del sindaco a Mosca. Un'iniziativa nata per protestare contro l'esclusione di diversi candidati dell'opposizione alle elezioni locali in programma a settembre.

Il giornalista, Nikolay Svanidze, ha criticato apertamente la repressione poliziesca: "Credo che, sulla base della Costituzione della Federazione Russa, tutti i cittadini abbiano il diritto di riunirsi ed esprimere le loro opinioni su varie questioni della vita sociale e politica - dice Svanidze - la Costituzione lo consente. Se questa manifestazione non è stata autorizzata, questo non è¨ un buon motivo per calpestare la democrazia".

In due giorni l'appello alla mobilitazione ha portato in piazza circa 20.000 persone, nonostante l'arresto qualche giorno fa del leader dell'opposizione Navalnyj e, a seguire, di molti altri manifestanti

"Ritengo che questo sia solo un modo per fare pressione politica - dice uno dei ragazzi fermati - Ero lì per incontrare politici indipendenti. Ero semplicemente in piedi, in una strada di Mosca, e avevo il diritto di farlo".

Elezioni locali delicate, dunque, quelle per il rinnovo del consiglio di Mosca. L'Assemblea, che delibera un bilancio comunale cospicuo, è attualmente controllata dal partito pro-Cremlino Russia Unita.