Spagna: Sanchez a caccia della fiducia

Riforma costituzionale, ambiente e lavoro. Pedro Sanchez cerca di persuadere l'estrema sinistra a dargli la fiducia in parlamento per tornare al potere.

La prima votazione richiede la maggioranza assoluta, ma nella seconda, prevista giovedì, occorrerà la maggioranza semplice. Il suo partito socialista e Podemos avrebbero in questo caso i numeri per formare un governo di coalizione.

Sanchez si rivolge a Podemos, ma resta il veto su Pablo Iglesias nel governo: "Insisto - dice il premier incaricato - La proposta che vi faccio è per un governo di coalizione. Ma tra un governo di coalizione nel modo in cui lo proponete e il voto insieme all'estrema destra contro l'investitura di un presidente socialista per la seconda volta in tre anni, penso che ci siano molte opzioni che possono aprirsi in questi giorni".

Nella prima votazione Podemos non vota la fiducia a Sanchez in attesa di una apertura che possa ridurre le distanze tra i due partiti: "Abbiamo bisogno di competenze e responsabilità di governo commisurate al nostro peso elettorale per far parte di un governo con voi e per raggiungere un accordo - ha detto Iglesias - Devo dirlo chiaramente: rispetti i nostri 3,7 milioni di elettori e non ci proponga di essere una mera decorazione del governo, perché non possiamo accettarlo".

Se l'accordo con Podemos andrà in porto, la Spagna avrà il primo governo di coalizione della sua storia democratica, se invece salta, Sanchez avrà a disposizione altri due mesi formare il governo.