Cats: trailer on line tra polemiche e perplessità

Una parata di stelle quella che vediamo scorrere sulle note di Memory nel trailer di "Cats)", il film che la Universal ha tratto dal celebre musical di Andrew Lloyd Webber.

Attese dai fans di tutto il mondo ora sono ufficialmente on line le immagini del trailer del film diretto da Tom Hooper, in attesa dell’uscita della pellicola prevista per dicembre. Nel cast, come si vede dalla clip, troviamo attori come Judy Dench, Taylor Swift, Ian McKellan, Rebel Wilson e James Corden , mentre nei panni della protagonista Victoria fa il suo debutto sul grande schermo Francesca Hayward, prima ballerina del Royal Ballet del Covent Garden di Londra. Sarà invece Jennifer Hudson a cantare Memory, uno dei brani più rappresentativi dello show.

Dai teatri al grande schermo tra critiche e perplessità

Scritto dallo stesso Hooper e da Lee Hall, sceneggiatore di Billy Elliott, Cats) uscirà il 20 dicembre 2019 ed è tratto dall’opera realizzata dal già citato Lloyd Weller, basata sui testi del grande letterato Thomas Stearns Eliot (nello specifico il libro di poesie Old Pssum Book of Pratical Cats).

Il musical è andato in scena per la prima volta a Londra nel 1981, divenendo presto lo show di Broadway maggiormente replicato e rimasto più a lungo sul palco fino all’arrivo de Il Fantasma dell’Opera nel 2006.

Il regista ha trasformato il cast stellare in gatti grazie all'utilizzo degli effetti speciali, aggiungendo dettagli come il pelo di ognuno degli esemplari. Effetti che hanno già suscitato qualche perplessità e da parte di alcuni fan del musical e dei critici. Ora non resta che aspettare la premiere e l’uscita nelle sale.