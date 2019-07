Cipro: 12 israeliani accusati di stupro

12 cittadini israeliani, militari in congedo, sono stati arrestati a Cipro con l'accusa di aver stuprato una turista di 19 anni nella notte di martedi all'interno di un hotel nella nota località di Ayia Napa, nella parte sudorientale dell'isola. tre di loro affermano di aver avuto rapporti sessuali consenzienti con la donna, mentre gli altri 9 si dichiarano completamente estranei ai fatti.

Lo riferisce in forma anonima un funzionario di polizia che non vuole rendere pubblica la sua identità perchè le indagini sono ancora in corso. Non è ancora chiaro se i 12 si conoscessero tra di loro, se fossero a Cipro separatamente o come siano entrati in contatto con la donna.

La polizia di Famagosta ha rinvenuto prove che collegherebbero i 12 alla scena del delitto.

Giovedi gli accusati compariranno di fronte al giudice. Ayia Napa è una località ad altissima attrazione turistica, una specie di Ibiza, che attira ogni anno migliaia di giovani da tutto il mondo.