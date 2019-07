Usa: Camera approva risoluzione di condanna per Trump

Sgambetto alla Camera per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che domenica aveva twittato commenti definiti razzisti contro 4 deputate progressiste appartenenti a minoranze.L'aula, guidata da una maggiornaza democratica, ha approvato una risoluzione di condanna delle parole del presidente con 240 voti a favore e 187 contrari. 4 i repubblicani che hanno votato insieme ai Dem.

Il deputato democratico del Texas Al Green si è spinto oltre, presentando una risoluzione formale per l'impeachment che, sebbene non abbia nessuna chance di arrivare a un voto, consentirebbe alla Camera di affrontare nel breve termine la discussione di merito vista la corsia preferenziale affidata dal regolamento alle richieste di messa in stato d'accusa del presidente. Nella richiesta di Green si legge che Trump sarebbe inadatto a a rappresnetare e difendere i valori e gli ideali che hanno fatto grande l'America.

Nei suoi tweet Trump aveva invitato le quattro deputate, cittadine americane, Alexandria Ocasio- Cortez di New York, Rashida Tlaib del MInnesota, Ayanna Pressley del Massachussets e Ilhan Omar, MIchigan, a tornarsene nel loro Paese d'origine, colpevoli di odiare gli Stat Uniti.

"Sta a loro - ha detto Trump - decidere di restare o di andarsene. Ma dovrebbero amare il nostro paese, non dovrebbero odiarlo".

Secondo alcuni osservatori La risoluzione potrebbe essere usata come arma contro Trump nei tribunali americani sul fronte dell'immigrazione. Se in passato le uscite di Trump in tema (la campagna, falsa, sui natali non a stelle e strisce dell'ex presidente Barack Obama, o l'endorsement ai suprematisti di Charlottesville del 2017) gli erano costanti diversi punti di consenso nei sondaggi, l'ultima polemica contro le deputate sembra non aver danneggiato il presidente, in corsa per un secondo mandato.