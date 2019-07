Carola Rackete al Bild: " l'Europa accolga tutti i rifugiati dalla Libia"

"L'Europa accolga i migranti che si trovano nei centri libici e i rifugiati climatici" che saranno presto le nuove vittime di una nuova ondata migratoria.

E' l'appello della comandante della Sea watch 3, Carola Rackete, intervistata dal giornale tedesco Bild, al quale ha indicato come assurdo il dibattito sui numeri dei rifugiati.

"Il numero di persone che abbiamo preso è ancora basso rispetto a quelle accolte in Libano, Giordania o in altri paesi africani", ha detto e ha poi puntato il dito sulle responsabilità storiche dell'Europa: "Le relazioni di potere di oggi - ha detto al Bild la capitana- sono state determinate dall'Europa.." In alcuni Paesi africani la fornitura di alimenti di base è stata distrutta dai paesi industrializzati in Europa".

Con il quotidiano tedesco, Carola Rackete ha poi ripercorso i giorni tesi del braccio di ferro con il Viminale italiano e ribadisce la sua correttezza per aver obbedito alla legge del mare.

La questione dei porti sicuri è centrale nell'intero colloquio: "devono uscire immediatamente dalla Libia per essere portati in un paese sicuro, stiamo parlando di persone in mano a contrabbandieri o prigionieri nei campi libici", ha detto.

Contrariata dal fatto che tutto si sia focalizzato su di lei, ha sottolineato la esistenza di un grande numero di persone che aiutano i rifugiati in tutto il mondo, una risposta all'odio presente a destra della società.