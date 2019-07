Austria: solo autostrade per gli stranieri

Strade provinciali vietate alle targhe straniere nel weekend in Austria. Potranno circolare solo in autostrada. Accade nella regione del Tirolo e le proteste più veementi sono arrivate dalla Baviera tedesca, da cui provengono molti frontalieri e turisti. Il tema del traffico fronatliere è sentito in molte regioni d'Europa. In Italia la situazione è complessa al confine con il Ticino con gli svizzeri che ogni giorno vedono intasat i valichi di frontiera da migliaia di persone che lavorano nella confederazione per poi tornare a sera in Italia. Anche qui le proposte sono state varie. Da chiudere i varchi secondari allo spingere le persone anche qui sulle tratte autostradali. Il traffico eccessivo n povenienza da una regione provoca malumori soprattutto a chi in quelle zone ci abita. in Ticino fra l'altro limitano la velocità in autostrada a seconda del traffico con autovelox smart o intelligenti, ma per ora una soluzione definitiva non l'ha trovata nessuno