Spagna: via il pedaggio da 600 km di autostrade

Dal primo gennaio 2020 quasi 600 km di autostrade in Spagna diventeranno gratuit dopo la scadenza delle concessioni di alcune società private che gestiscono i pagamenti dei pedaggi.

I tratti interessati sono in particolare la Cadice-Siviglia e la Tarragona-Valencia-Alicante. Una notizia che fa molto piacere agli automobilisti e soprattutto ai conducenti di pullman e camion che su quelle strade macinano km ogni giorno.

Quello della Tarragona-Alicante "era un pedaggio piuttosto caro su un tratto di strada esteso. Per me come autista è davvero una buona cosa", commenta un conducente. Gli fa eco un collega: "Ottimo che da Tarragona ad Alicante non si paghi, è fantastico".

euronews

Il grafico mostra la situazione della rete autostradale spagnola:

-in rosso i due tratti su cui non si pagherà più dal primo gennaio 2020;

-in blu l’autostrada già gratuita dal 2019;

-in verde i 1.200 km in cui il pedaggio è ancora esistente.

Se l’autostrada Tarragona-Alicante, lunga quasi 500 km, costava 46 euro in media per un’auto e 62 per un camion, con l’eliminazione del pedaggio i guidatori risparmieranno circa 300 milioni all’anno.

Mentre in Spagna nuove autostrade diventeranno gratuite, l'Italia ha annunciato che non aumenteranno i pedaggi previsti dal primo gennaio, congelati dal decreto Milleproroghe per il 95% della rete autostradale.