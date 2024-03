Di Euronews

In Austria utilizzati droni per ripristinare le foreste distrutte da un insetto, il bostrico dell'abete rosso, considerato una calamità naturale

PUBBLICITÀ

L'Austria ha iniziato a utilizzare dei droni nella lotta contro i danni causati dal bostrico dell'abete rosso. Si tratta di insetti che attaccano gli alberi già indeboliti dalla siccità impedendo l'afflusso di sostanze nutritive. Per questo il bostrico è considerato una calamità naturale, soprattutto nell'Europa centrale e settentrionale. Interi fianchi delle montagne, come accaduto in Tirolo, sono stati distrutti.

I droni distribuiscono semi di alberi direttamente nei luoghi devastati dall'insetto, con l'obiettivo di ripristinare le foreste. Ma anziché abeti rossi, le autorità stanno privilegiano altre varietà che risultano meno di frequente attaccate dal bostrico.