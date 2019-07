Giappone, è realtà il treno a batterie

Un treno che va a pile. Le ferrovie giapponesi hanno testato il primo convoglio al mondo alimentato a batteria. la volontà è quella di voler applicare questa tecnologia per garantire i collegamenti ferroviari in caso di emergenze, per evitare che i treni possano rimanere bloccati all’interno di gallerie o su ponti. Pochi mesi fa una lumaca aveva mandato in tilt l'intero traffico ferroviario per essere penetrata in un circuito.

Dice un ingegnere: "Per ora le batterie verrebbero utilizzate per permettere agli Shinkansen", questo il nome dei pendolini, "unicamente di procedere in autonomia fino alla stazione più vicina anche in assenza di alimentazione elettrica. Il servizio dovrebbe entrare in servizio nel 2020.

Le batterie troveranno posto sul fondo delle carrozze, grazie alla miniaturizzazione di altre componenti.