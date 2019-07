Airbus sorpassa Boeing per vendita di aerei

Airbus sorpassa la Boeing per vendite di aerei nel primo semestre del 2019: 389 contro 239. Colpa del 737 Max, il modello difettoso della Boeing che ha causato due disastri aerei in Indonesia ed Etiopia, nei quali sono morte 346 persone L'azienda non ha ancora risolto i problemi del software e non si sa quindi quando questo tipo di aereo tornerà a volare.

Al salone dell'aerospazio di Parigi-Le Bourget l'azienda americana aveva annunciato un accordo per la vendita di 200 737 Max alla International Airlines, casa madre di British Airways, ma l'ordine non è stato formalmente chiuso. Lunedì scorso, la saudita Flaydeal ha annullato l'ordine di 50 aerei della Boeing per comprarli dalla concorrente.