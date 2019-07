Colata di fango sui binari: disagi sulla linea TGV tra Francia e Italia

Saranno necessarie diverse settimane prima che venga ripristinato il traffico lungo la linea ferroviaria che attraversa la Val Di Susa, bloccata all'altezza di Saint Jean de Maurienne. Pochi chilometri dopo il confine, una colata di fango si è riversata sulla sede dei binari, impedendo il transito dei treni ad alta velocità che collegano Milano e Torino con Lione e Parigi.

Le piogge hanno causato l'interruzione anche di altre linee nella zona della Savoia, che - secondo le ferrovie francesi - verrano però riattivate più celermente. I passeggeri che hanno necessità di viaggiare sulla tratta interrotta possono usufruire degli autobus tra Torino Stura e Chambery. È in programma un sopralluogo tecnico a Saint Jean de Maurienne per verificare il tempo necessario a liberare la linea dai detriti e per mettere in sicurezza i binari.

Altri disagi a Ventimiglia dove una cisterna è rimasta bloccata a Porta Provenza e ha richiesto il travaso su un trasporto eccezionale di ben 15 tonnellate di Gpl. Il convoglio, proveniente dalla Francia, si è fermato per un problema alla componente meccanica. È stato accertato che non esistono pericoli relative a perdite ma, per evitare ulteriori problemi, è stato deciso di effettuare l’operazione di travaso per poi consentire il prosieguo del viaggio alla cisterna.