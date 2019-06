Giochi Invernali 2026: il D.-Day

Milano-Cortina o Stoccolma-Are? Mancano ancora poche ore. E poi il sogno di ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 diventa realtà. Almeno per la città che riuscirà a vincere la gara.

Entro stasera a Losanna dalle urne del Comitato Olimpico Internazionale uscirà il nome della sede che ospiterà i giochi. Sono 83 i membri che si devono esprimere: 42, dunque, i voti necessari per aggiudicarsi l’evento.

Nei corridoi l’Italia sembra essere la grande favorita come traspare anche dalle parole del Presidente del CONI Giovanni Malagò che dalls Svizzera fa notare che è un'opportunità unica. “Milano rappresenta per me - ma non solo il meglio in Europa.” Per le Olimpiadi tricolore l’Italia ha il sostegno del governo, che per ora ha stanziato 415 milioni di euro.

Sul fronte degli avversari il Cio, attraverso una lettera, ha chiesto alla squadra svedese chiarimenti sulle garanzie economiche e finanziarie a sostegno dell’evento da parte delle istituzioni svedesi. Per il primo ministro Stefan Lofven la Svezia è pronta ad ospitare i Giochi. “C’è il sostegno di tutti. La macchina è moto da tempo”. In pratica anche la risposta svedese non è si fatta attendere.

E’ un testa a testa partito da lontano, il 9 ottobre quando arrivò l’ufficializzazione delle candidature (che comprendeva anche Calgary). In caso di vittoria, l'Italia sarebbe alla terza Olimpiade invernale della sua storia dopo Cortina 1956 e Torino 2006. Il paese punta su questa combinazione Milano-Cortina, metropoli e montagna, con ricavi, si stima, fino a 3 miliardi di euro.