Tra Tirolo e Baviera è scontro sulla viabilità

Il Tirolo dichiara guerra ai navigatori che suggeriscono percorsi alternativi in caso di code in autostrada.

L'amministrazione provinciale austriaca ha deciso di limitare l'accesso alle strade provinciali, una decisione che provoca l'ira dei colleghi bavaresi perché il divieto colpisce soprattutto chi arriva dal sud della Germania. La restrizione resterà in vigore fino a metà settembre.

"Il provvedimento tirolese è chiaramente contrario al diritto europeo perché limita la libertà di viaggiare in Europa - Markus Söder, Presidente della Baviera - Il governo bavarese giuridicamente non può fare causa al Tirolo perché questa è una prerogativa del governo federale. Chiediamo l'intervento del governo tedesco perché non vogliamo rispondere con una misura simile, sarebbe una reazione sbagliata. Non ci sentiamo offesi, ma siamo molto delusi da questo comportamento, perché c'era un dialogo in corso con i tirolesi".

La vice governatrice del Tirolo, la verde Ingrid Felipe, parla di un provvedimento di "legittima difesa". L'elenco delle strade chiuse al transito è stato inserito nella banca dati online del ministero degli interni, dalla quale prendono informazioni i navigatori satellitari.