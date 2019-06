L'Italia, gli USA e le tasse: Salvini incontra il leader anti-tasse che gli dice 'o tutto o niente'

Tra i due incontri più istituzionali, Salvini ne ha avuto uno che passa praticamente sotto silenzio, con Grover Norquist, a capo della potente lobby anti-tasse negli Stati Uniti, con un peso determinante nel Partito Repubblicano. Lo abbiamo intervistato poco prima dell'incontro, era a conoscenza del progetto leghista di Flat Tax ma, quando gli abbiamo chiesto che consiglio avrebbe dato a Salvini, ci ha in pratica spiegato che la politica dei piccoli passi sulla flat tax non funziona:

"Gli consiglio di essere coraggioso - ha detto - di perseguire un cambiamento radicale. Abbiamo visto negli Stati Uniti che c'è stato un grande dibattito sul taglio delle tasse per le imprese, che era al livello più alto al mondo, al 35%, era il livello sotto Obama e i presidenti di prima, e si parlava di ridurlo al 28, o al 25. È stato il Presidente Trump che ha detto 'no, dobbiamo scendere al 15', e da lì è partito un negoziato che si è poi chiuso al 21. Da 35 a 21 è un salto abbastanza significativo, e ha portato a una crescita forte negli Stati Uniti. Ma se provi a farlo un po' alla volta, per prima cosa rischia di non funzionare, perché le persone non si appassionano ai piccoli cambiamenti, e poi non riesci ad attirare quegli investimenti massicci.

Con tasse più basse che liberino lavoro e investimenti, entrerebbero capitali da altri Paesi, entrerebbero nell'economia italiana da sotto i materassi delle persone e dai conti bancari nascosti, entrerebbero nell'economia che investe e che funziona, e questo nel tempo produce una crescita economica forte e quindi più entrate".

Norquist accusa poi Francia e Germania di voler imporre a tutta l'Europa la propria visione, parla di riduzione del ruolo dello Stato e spiega la visione de-tax proposta nell'incontro con Salvini. Qui sotto l'intervista integrale in Inglese, e sotto il video troverete anche la traduzione italiana.

