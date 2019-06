Francia 2019: obiettivo vittoria, per le azzurre contro le Reggae Girlz

Questo pomeriggio allo Stadio Auguste-Delaune di Reims, in Francia, scendono in campo le azzurre, per il secondo incontro della fase a gironi del Mondiale. Forti del successo in rimonta all'esordio contro l'Australia, le ragazze della ct Milena Bertolini si preparano ad affrontare la Giamaica, anello debole del gruppo C. Anche se le Reggae Girlz non sono di certo da sottovalutare.

La Giamaica è una squadra che noi conosciamo poco e sinceramente faccio fatica a pensare quali cambiamenti può attuare. Non so se in termini di giocatrici o di modulo. E' chiaro che noi terremo in considerazione questi aspetti, però come sempre partiamo da noi, da come impostiamo noi la nostra partita e questa è la nostra base. Milena Bertolini Ct Nazionale italiana

Un successo delle italiane, anche grazie alla vittoria australiana di ieri contro il temibile Brasile, permetterebbe loro di ipotecare gli ottavi di finale, traguardo che manca dal lontanissimo 1991.

Le probabili formazioni di Giamaica-Italia

Giamaica (4-3-3) Schneider; Bond-Flasza, Swaby, Plummer, Backwood; Sweatman, Solaun, Swaby; Matthews, Shaw, Carter (ct Hue Menzies)

Italia (4-3-1-2) Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Girelli; Bonansea, Sabatini (ct Milena Bertolini)

Mondiali femminili 2019: la figlia di Bob Marley salva le Reggea Girlz