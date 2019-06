Germania, la leader della Cdu attacca i Verdi

"Chi vuole un governo nuovo e vota per i Gruenen, deve sapere che può svegliarsi con un partito di sinistra al governo": lo ha detto la presidente del partito cristiano-democratico tedesco, Annegret Kramp-Karrenbauer, in un'intervista al quotidiano Bild Am Sonntag. La nuova leader della Cdu punta il dito contro i verdi, che nella città di Brema hanno scelto di fare una coalizione con Spd e Linke, piuttosto che con la Cdu. Una formula di governo che costiituisce una prima assoluta nell'ex Germania dell'Ovest. e che nel caso si espandesse anche altrove, spingerebbe i conservatori ai margini della scena politica.

L'onda lunga dei risultati alle europee non risparmia i socialdemocratici, al governo con la cancelliera Merkel ma alla ricerca costante di una linea più progressista che non scontenti le classi più disagiate, senza tuttavia sdoganare la sinistra radicale. Il monito di Kramp-Karrenbauer arriva dopo che ha visto scendere la popolarità del suo partito anche rispetto ai gia deludenti risultati delle elezioni europee. I verdi, infatti, negli ultimi sondaggi hanno superato i conservatori e vengono dati tra il 25-27% dei consensi mentre l'Unione Cdu-Csu è scesa al minimo storico, con il 24-25%.