Roland Garros, impresa di Thiem contro Djokovic. L'austriaco affronterà Nadal in finale

Un'impresa che ha richiesto quattro ore sul campo e due giorni di tempo a Dominic Thiem, vincitore in semifinale al Rolland Garros contro il numero uno al mondo Novak Djokovic in 5 set. Partita interrotta due volte per il maltempo, rinviata di 24 ore quando l'austriaco conduceva per 3 a 1. Ripresa combattutissima, con il serbo costretto a rincorrere ma sempre a ridosso dell' avversario.

Si interrompe così la serie di 26 partite consecutive vinte da Djokovic in Grandi Slam, iniziata l'anno scorso a Wimbledon.

Domani a Parigi si ripete la finale dell'anno scorso, con Thiem a caccia del suo primo slam e Rafa Nadal, il re della terra rossa, in cerca del suo dodicesimo trionfo all'Open di Parigi. Mai nessuno ha fatto meglio di lui: nei primi anni del Novecento il tennista di casa Max Decugis conquistò otto trofei; lo svedese Björn Borg sei.

In campo femminile, invece, la campionessa è l'australiana Ashleigh Barty, che si è imposta su Marketa Vondrousova per 6-3, 6-1.