Ashleigh Barty trionfa al Roland Garros. Battuta in due set Marketa Vondrusova

Il tennis femminile incorona una nuova campionessa, Ashleigh Barty, che ha conquistato il suo primo Slam sulla terra rossa del Roland Garros, travolgendo in due set la ceca Marketa Vondrousova, 19 anni, alla prima finale ad alti livelli. Un successo che proietta l’australiana tra i grandi del tennis. La ventitreenne raggiunge la posizione numero 2 del ranking e nei prossimi mesi andrà all’assalto del trono di Naomi Osaka.

Nel torneo maschile, si aspetta la finale di domani che metterà di fronte, come nel 2018, il campione in carica Rafa Nadal e Dominic Thiem. L'austriaco ha battuto il numero uno al mondo, Novak Djokovic, in cinque set.