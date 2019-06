Super Rafa batte Federer e va in finale a Parigi

Al Roland Garros è show di Rafa Nadal e per lui la 12a finale. Di fronte aveva l'amico-avversario Roger Federer che cede in 3 set.

In un match disturbato dal vento lo spagnolo si impone 6-3 6-4 6-2. ncontro piacevole quello fra il maiorchino e lo svizzero, ma a Federer è mancato il servizio: appena il 59%.

Le pessime condizioni atmosferiche hanno condizionato anche la seconda semifinale, sospesa su un set pari fra Dominic Thiem e il serbo Novak Djokovic (6-2 il primo parziale per Thiem, 6-3 il secondo set per Djokovic), ma con Thiem avanti un break al terzo (3-1 e servizio per l’austriaco) si riprende questo sabato.