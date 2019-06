Maltempo in Francia, morti 3 uomini in mare

Un ferito a Parigi, tre morti in Vandea, 28mila utenze senza elettricità; è tragico il bilancio del passaggio della tempesta Miguel nel nord-ovest della Francia. A largo della costa occidentale il fatto più grave quando venerdì una barca del servizio nazionale di sicurezza in mare è stata travolta dalle onde: tre uomini sono morti, 4 si sono salvati ma uno è ancora in ospedale.

I tre soccorritori morti hanno avuto la legione d'onore postuma ma non torneranno più a casa e resta dispersa, con una persona a bordo, l'imbarcazione che erano andati a salvare.

A Parigi un uomo è stato gravemente ferito dalla caduta di un lampione travolto da un albero e non è finita: sono ancora 10 i dipartimenti centro-occidentali di Francia in allerta.