Ultimatum Conte: "in Europa parlo io"

Giuseppe Conte dice ai suoi due vicepremier in Europa parlo io. Dura conferenza stamopa del premier che ha invitato Salvini e Di Maio ad essere leali, ma non garantisce sulla durata del Governo. Perhcé questo governo potrebbe cadere.

Giuseppe Conte: "Collaborazione significa chhe il ministro dell'economia e il primo ministro stanno interloquendo per peresguire un obiettivo fondamentale per il sistema-Paese, quello di evitare una procedura d'infrazione che ci farebbe molto male, le due forze politiche non intervengono ad alterare questa delicata interlocuzione riducendola ad ulteriore terreno di provocazioni e di rivendicazioni polemiche". Salvini e Di Maio sono avvertiti.