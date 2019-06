DIG Awards 2019: investire nel giornalismo d'inchiesta è un "fatto personale"

"Personal Matters", è il manifesto della quinta edizione del DIG festival di Riccione, la kermesse di tre giorni che si è chiusa con la premiazione dei vincitori domenica 2 giugno.

Presidente di questa edizione è stata la scrittrice e giornalista canadese Naomi Klein. Dal suo primo libro, "No Logo", uscito nel 2000, e divenuto in men che non si dica il manifesto mondiale del movimento no-global, a star della nuova sinistra americana, Naomi Klein ha scritto un nuovo libro "On Fire, The Burning Case for a Green New Deal". Ai nostri microfoni la Klein ha insistito sulla necessità di investire personalmente nel proprio lavoro soprattutto nel lavoro di inchiesta:

"Non si può rischiare la propria vita su un qualcosa che ti è indifferente, di cui non ti importa davvero. E' meglio essere onesti su un punto: se decidi di farti carico di enormi rischi per fare questo lavoro e in questo momento particolare del giornalismo, allora è giusto anche investire".

A volte, invece, investire in questo tipo di giornalismo non è una scelta, come nel caso della famiglia di Daphne Caruana Galizia. Matthew, uno dei figli della giornalista uccisa nell'ottobre del 2017, era uno degli ospiti speciali della kermesse e sta ancora cercando giustizia.

"L'omicidio di mia madre - ha detto Matthew Caruana Galizia alla nostra inviata Selene Verri - ha fatto sì che scegliere un altro tipo di vita per noi fosse impossibile. Che è ciò che dice anche mio padre: non abbiamo scelta".

Abbiamo anche chiesto alla direttrice organizzativa del DIG Festival, Sara Paci qual è il valore aggiunto di questa quinta edizione e quali sono le differenze rispetto ai primi anni:

"DIG è un festival di respiro sempre più internazionale e questa quinta edizione ne è stata la riconferma. In questi anni abbiamo potuto riscontrare che a cambiare, oltre ai numeri, è stata soprattutto la qualità dei lavori candidati. Tra i 300 video arrivati da tutto il mondo, con un incremento del 60% rispetto al 2018, scegliere i 23 finalisti è stato difficile, come difficilissimo è stato per la giuria decretare i vincitori delle sei categorie in concorso. Altro dato a confermare la vocazione internazionale di DIG è la presenza di 90 speaker da 16 Paesi. Abbiamo notato inoltre che, rispetto alle prime edizioni, se un tempo erano soprattutto giornalisti italiani ad aderire, oggi quelli provenienti dall’estero sono sempre di più: abbiamo raccolto candidature da oltre 20 Paesi, dagli Usa alla Russia, dalla Colombia al Bangladesh, dalla Siria allo Zambia. Tra i temi più approfonditi – oltre a guerre, casi di corruzione e fenomeni migratori – si è rilevata un’attenzione crescente per i problemi climatici e lo sfruttamento delle risorse naturali, i drammi dei minori e le ingiustizie socio-economiche. In quest’ottica, possiamo anche affermare che sono sempre più le inchieste e le indagini investigative a stimolare le riflessioni e a essere al centro dei lavori dei “nostri” watchdog."

Ci spieghi il senso del manifesto di quest'anno, "Personal matters" dal punto di vista dell'organizzazione?

"In una società sempre più polarizzata, in cui la censura e gli attacchi politici mettono a dura prova il lavoro dei reporter, la missione del giornalismo si svincola dal “mito” del racconto oggettivo dei fatti, aprendosi ai giornalisti che difendono pubblicamente – e con il loro coraggioso lavoro – la forza delle proprie idee nel processo di ricerca della verità. Tutto questo ci ha fatto capire che la strada che abbiamo deciso di percorrere come Associazione DIG fin dagli inizi è quella giusta: sostenere i reporter di tutto il mondo e valorizzare il lavoro dei freelance, offrendo loro contatti con i broadcaster internazionali e, attraverso DIG Awards, la possibilità per i vincitori di produrre inchieste di valore globale, specie per la sezione Pitch (categoria in cui si sfidano otto progetti d’inchiesta per un contributo allo sviluppo di 15.000 euro)."

E a proposito del premio più ambito, quello conferito alla categoria Pitch con il conferimento di 15.000 euro per sostenere la pre-produzione di un progetto futuro, quest'anno è stata la volta di quattro giovani giornaliste: Silvia Boccardi, Sara Manisera, Arianna Pagani e Francesca Tosarelli, con il progetto “Iraq Without Rivers”. Una inchiesta-reportage, la loro, sui cambiamenti climatici e l’impatto delle grandi dighe in costruzione in Turchia e in Iran che mettono a rischio i fiumiTigri ed Eufrate, attentando così all’integrità delle paludi mesopotamiche, una delle più grandi zone umide al mondo.