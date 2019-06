Germania, Andrea Nahles si dimette dalla guida dei socialdemocratici

A una settimana dal crollo registrato alle europee e alle amministrative, Andrea Nahles ha annunciato le dimissioni dalla carica di presidente del Partito Socialdemocratico tedesco, l'Spd, attualmente al governo nella Grande coalizione con la Csu e la Cdu di Angela Merkel. .

Il congedo arriva a una settimana dal crollo registrato dal partito alle elezioni europee - dove ha ottenuto il 15,8% dei voti, 11 punti in meno rispetto alle ultime elezioni, una delle peggiori performance di sempre - e alle amministrative, dove i socialdemocratici hanno perso anche la loro roccaforte nel Land di Brema, nel quale avevano governato ininterrottamente per 73 anni, un record assoluto in Germania.