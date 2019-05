Brema: alle amministrative tedesche, Spd rischia la storica roccaforte

Potrebbe essere una domenica buia per i socialdemocratici tedeschi, che alle amministrative concomitanti alle elezioni europee sembra proprio si apprestino a perdere la loro roccaforte nello stato di Brema, il piu piccolo della germania federale eppure quello con il record di disoccupazione, che potrebbe finire alla Cdu di Angela Merkel.

I sondaggi si sono concentrati soprattutto sull'omonima città portuale, ma l'Spd potrebbe perdere un controllo durato 73 anni sull'intero Land. Nessun altro stato riporta un record di governo altrettanto lungo da parte di un singolo partito: per questo, Brema è considerata un simbolo dalla formazione guidata da Andrea Nahales, e un'eventuale sconfitta finirà probabilmente per accellerare la fine della Grande coalizione, già traballante, con la cancelliera Merkel.

Se la Spd perderà il Land a favore della Cdu, la base e il partito faranno probabilmente una grossa pressione su Nahles perché si dimettetta o rompa con la coalizione federale. In un segno di crescente disordine all'interno del SPD, settimanale tedesco Bild am Sonntag ha riferito che l'ex leader del partito Martin Schulz vorrebbe sostituire Nahles rientrando come capo.

Le prime proiezioni - uscite alle 18 - mostrano la Cdu (25,5) avanti di un punto esatto sui socialdemocratici (24,5). I sondaggi più recenti suggeriscono che c'è spazio per tre possibili risultati : una coalizione della Spd e della Cdu; una grande coalizione con Cdu, i Verdi e i liberali dell'Fdp; o una coalizione di Spd con l'estrema sinistra di Die Linke party e i Verdi.