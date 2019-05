Olympique de Marseille e Villas-Boas: prove tecniche di rilancio

MARSIGLIA (FRANCIA) - Vanno a caccia del doppio, reciproco riscatto, l'Olympique de Marseille e Andrè Villas-Boas.

Proprio per questo motivo potrebbe essere un matrimonio riuscito, quello celebrato mercoledì 29 maggio tra uno dei più titolati club francesi (una Champions League e 9 scudetti, solo il St.Etienne ha fatto meglio, 10 titoli) e e l'altrettanto titolato - ma momentaneamente in naftalina - tecnico portoghese. Che. con il suo progetto, ha convinto il patron americano Frank McCourt e il direttore sportivo Andoni Zubizarreta, 126 partite nella nazionale spagnola (e oltre 400 nel Barcellona) come portiere, ma non grandi cose, finora, come dirigente.

Villas-Boas, 41 anni, prende cosi il posto dell'ex romanista Rudi Garcia, molto apprezzato in Francia dopo aver vinto uno storico titolo con il Lilla, ma piuttosto deludente nelle sue due stagioni al Velodrome (un quarto e un quinto posto).

Le ultime stagioni non sono state brillantissime nemmeno per AVB (questo l'acronimo giornalistico del suo nome): dipinto come un Fenomeno quando a 33 anni conquistò tutto (compresa l'Europa League) con il suo Porto e definito lo "Special Two" (lo "Special One", naturalmente, è Josè Mourinho, di cui Villas-Boas è stato assistente all'Inter), il suo successivo cammino è stato costellato di fallimenti, seppur pagati profumatamente dai club che lo hanno ingaggiato, prima il Chelsea e poi il Tottenham. Avventure londinesi terminate con due esoneri scottanti.

A quel punto, bruciato dalla Premier League, AVB ha deciso di autoesiliarsi in un calcio minore, ma ricchissimo, in modo da raggranellare dollari e trofei in bacheca: in Russia con lo Zenith San Pietroburgo (vittoria dello scudetto e della Supercoppa russa) e in Cina con lo Shanghai, con risultati altalenanti e un secondo posto in campionato.

Il desiderio di riscatto di Villas-Boas combacia perfettamente con quello dell'OM e, forse, persino con quello di Mario Balotelli, nel caso le vicende di mercato - chiedere a Mino Raiola - lo confermassero a Marsiglia.

Chissà che, insieme, non possano far suonare la "Marsigliese"...

Mario Balotelli in azione con il Marsiglia, contro Marcelo del Lione,

Con l'arrivo di Villas-Boas a Marsiglia e del duo brasiliano Juninho-Sylvinho a Lione, la Ligue1 francese guadagna sicuramente in qualità e competitività.

E per il PSG sarà pi`ù ardua la strada verso l'ennesimo titolo (il prossimo sarebbe il settimo in otto anni).