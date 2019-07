Chelsea, Frank Lampard torna a casa: non deve far rimpiangere Sarri

LONDRA (REGNO UNITO) - Impossibile sbagliare. L'indirizzo, Stamford Bridge, non lo ha dimenticato.

Frank Lampard è tornato a casa: è il nuovo manager del Chelsea.

Contratto triennale per il 41enne ex centrocampista inglese, che torna ai Blues, dopo avervi trascorso 13 anni come giocatore.

Marina Granovskaia, 44 anni, braccio destro di Roman Roman Abramovich, ha cosi confermato le voci che da tempo davano Lampard come sostituto di Maurizio Sarri, andato alla Juventus, lasciando in eredità un terzo posto che vale la Champions League e una Europa League in bacheca.

Marina Granovskaia, Chelsea Director, e Bruce Buck, Presidente, durante la conferenza stampa di Lampard.

Alla sua prima esperienza da allenatore, nella passata stagione alla guida del Derby County, Lampard ha perso la finale playoff di Championship contro l'Aston Villa per salire in Premier League.

Parlando sul sito ufficiale del club, Lampard ha dichiarato: "Sono immensamente orgoglioso di tornare al Chelsea come head coach. Tutti conoscono il mio amore per questo club e la storia che abbiamo condiviso, Tuttavia il mio unico obiettivo è lavorare e prepararci per la prossima stagione Sono qui per lavorare sodo, portare ulteriori successi al club e non vedo l'ora di iniziare ".

Lampard e Gerrard: che Inghilterra!

106 caps nella nazionale inglese (insieme a Gerrard, protagonista sfortunato dei Mondiali 2010 con Fabio Capello ct), esordi con il West Ham, 648 partite e 210 gol con il Chelsea,(2001-2014), un passaggio veloce al Manchester City e un'esperienza nel campionato americano a New York: ora Lampard è pronto a rimettersi in gioco, in panchina.

Debutto di fuoco in Premier League l'11 agosto con Manchester United-Chelsea.