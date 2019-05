La Lega vince, lo spread aumenta

Sono mercati non pacificati quelli che accolgono la vittoria della Lega alle elezioni europee con il 34% dei consensi. Piazza Affari registra la performance peggiore in Europa con lo spread che aumenta sino a toccare quota 290 punti. Significa che la fiducia degli investitori cala, vuol dire che - per comprare i titoli del debito italiano - gli investitori chiedono un guadagno aggiuntivo maggiore, facendo schizzare il differenziale di rendimento tra BTP italiani e Bund tedeschi. A mandare in fibrillazione i mercati la sfida, lanciata da Matteo Salvini all'Europa, sulle regole di bilancio.

**"L'Europa dei tagli e dell'austerità ha fallito".

"L'Europa dei tagli e della disoccupazione ha fallito - ha dichiarato Matteo Salvini, leader della Lega, in conferenza stampa - Tsipras in Grecia, Merkel, Macron e May sono stati bocciati. Ovunque, l'Europa dell'insicurezza e della precarietà è stata respinta. Lo stesso progresso dei Verdi, penso ad esempio alla Germania, è una palese richiesta di superamento dei vincoli economici. Quindi, qualunque cosa accada, sarà un successo".

Al successo, preconizzato da Salvini, l'Europa potrebbe rispondere con una possibile procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per mancata riduzione del debito, già dal prossimo 5 giugno. Una lettera di chiarimenti - mittente Bruxelles, destinataria Roma - è attesa per venerdì.