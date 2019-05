Euronews Sera | TG europeo, edizione del 28 maggio 2019

Per i più filoeuropeisti fra i nostri telespettatori tante cronache e analisi da Bruxelles, anche in quest'edizione di Euronews Sera. Cronache che piaceranno anche ai telespettatori euroscettici, in realtà.

A Bruxelles i grandi dell'Europa discutono di come ripartirsi la torta comunitaria per i prossimi cinque anni. Chi farà la parte del leone?

Noi qualche sospetto lo abbiamo ma ce lo teniamo per noi. Ecco invece quali sono i posti in lizza e perché sono importanti.

Non solo Europa, come dicevamo.

Quanti anni avevate durante la guerra in Kosovo? Fu 20 anni fa; da allora scaramucce e tensioni tra Serbia e Kosovo non sono finite. Anzi.

Vi ricordate di Liviu Dragnae? Ne abbiamo parlato anche ieri, definito l'uomo forte della Romania, o se preferite, il premier ombra del Paese, è finito in carcere. Lui non ci sta.

In Ucraina, invece, il neopresidente Volodymyr Zelensky, a una settimana dalla sua investitura ufficiale, ha fatto una visita a sorpresa. Non potreste mai immaginare dove.