Sfida presidenziale in Lituania. Gli elettori scelgono il successore di Dalia Grybauskaite

In Lituania il voto per le Europee si accompagna al secondo turno delle Presidenziali.

Gli elettori potranno scegliere tra l'ex ministro dell'Economia, Ingrida Šimonytė , o l'economista Gitanas Nauseda. Appena di qualche decimo la distanza fra i due al primo turno: Šimonytė, che corre per i conservatori dell'Unione cristiano-democratica, ha ottenuto il 31,31%, mentre Nauseda, economista e candidato indipendente, ha sfiorato il 30%.

Oltre che per il successore di Dalia Grybauskaite, presidente uscente, i lituani votano per 11 seggi al parlamento europeo, in una campagna dominata dal tema della disuguaglianza sociale - tra le più alte in Europa.

Entrambi i candidati hanno già annunciato che manterranno con la Russia la linea dura inaugurata dalla presidente Grybauskaite dopo l'annessione della Crimea. Un elemento di forte preoccupazione in tutti gli ex stati satelliti dell'unione sovietica.