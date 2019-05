Fattucchiere anticorruzione

Quando non ci sono altri santi a cui votarsi è il momento di affidarsi alle fattucchiere. È quello che hanno provato a fare in Romania, uno dei paesi in Europa con il maggior problema di corruzione.

Le maghe hanno pensato bene di fare coworking con colleghe da tutto il mondo per dare vita a un'invocazione che dissipi la corruzione che minaccia il governo di Bucarest. Le streghe dicono la loro anche sulla Brexit.

Mettendo a repentaglio la segretezza del rito una fattucchiera spiega: "Delle ragazze sono andate fuori Bucarest, nei villaggi e hanno cercato case abbandonate. Hanno preso acqua da 9 fontane all'alba e al tramonto; acqua proveniente dalla viscere della terra. Abbiamo aggiunto pelo di gatto e polvere di luoghi dove cani e gatti si sono battuti".

Mihaela afferma che i primi risultati di questo sortilegio dovrebbero aiutare i politici ad essere più concentrati sui problemi del paese e per il resto d'eruropa e la Brexit la fattucchiera romena hja una convinzione basata sui tarocchi, che notoriamente non sbagliano mai e sulla lettura delle stelle:

La Brexit verrà procrastinata all'infinito e il Regno Unito non lascerà l'Europa per almeno altri 10 anni.

Parte del rituale è stato realizzato davanti alle telecamere. Le fattucchiere offrono anche consulti via skype e hanno aperto un'accademia europea nel loro cortile. Di che attirare anche Harry Potter.