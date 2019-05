Esplosione di un pacco bomba a Lione, è caccia all'uomo. Indaga l'antiterrorismo

Le indagini della polizia sono andate avanti per tutta la notte a Lione, in Francia, dove venerdì pomeriggio è esploso un ordigno che ha ferito 13 persone: 9 donne, 4 uomini e una bambina di dieci anni. Le ferite sono di lieve entità. L'inchiesta è stata affidata alla procura antiterrorismo. Si è recato sul luogo dell'attacco anche il Ministro dell'Interno francese Christophe Castaner.

Il sospetto in bicicletta

Sono poche le certezze finora. Gli inquirenti pensano che a originare la deflagrazione sia stato un pacco-bomba, contenente chiodi e bulloni, lasciato da una persona davanti a una panetteria.

Il sospetto in fuga, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è un uomo sulla trentina, vestito con dei bermuda chiari e una maglia nera, con il viso ben coperto, da occhiali da sole, cappello e quello che sembra un passamontagna o una mascherina. Sarebbe arrivato sul luogo dell'esplosione e ripartito a bordo di una bicicletta. Testimoni avrebbero visto l'uomo posare dopo le 17 un sacchetto di cartone davanti alla boulangerie della catena "Brioche Dorée" di rue Victor Hugo, una strada pedonale e piena di negozi, nel centro della città transalpina.Le forze dell'ordine hanno lanciato un "appello a testimoni" a livello nazionale.

Movente ancora sconosciuto

Secondo la stampa francese, la pista di una vendetta contro la panetteria sarebbe da scartare. La volontà sembrerebbe, infatti, quella di ferire o uccidere i passanti. La paura è che l'uomo possa colpire ancora. Al momento restano aperte la pista di un attentato di matrice islamica, di un atto perpetrato dall'estrema destre o dall'estrema sinistra, di un attacco di un cosiddetto "ultra-jaune", un esponente dei gilet gialli.

REUTERS/Emmanuel Foudrot

Gli investigatori stanno tracciando il percorso del sospetto, grazie alle oltre 500 telecamere di videosorveglianza, installate nel centro della città. "Sappiamo che l'uomo è arrivato in bicicletta, ha lasciato un pacco per terra e se n'è andato", ha dichiarato Hubert Julien-Laferrière, deputato di La République En Marche, della seconda circoscrizione del dipartimento del Rodano. "Si perdono le tracce del sospetto quando attraversa il Rodano, verso l'est della città".