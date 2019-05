Elezioni europee: Repubblica Ceca e Irlanda al voto

Dopo Regno Unito e Olanda, che hanno inaugurato la 4 giorni di elezioni europee, è la volta di Repubblica Ceca e Irlanda: 21 i seggi per Praga e 11 quelli che usciranno dalle urne irlandesi. In Repubblica ceca, dove corrono 39 partiti, i sondaggi danno per favorito il movimento populista ANO del premier Andrej Babis: consenso che resta, dunque, a chi in casa già ce l'ha, conteso in seconda battuta dal Partito del Pirati e dai Civici democratici di centro destra.

"Abbiamo aderito all'Unione Europea 15 anni fa - commenta Andrej Babis - ed è chiaramente un progetto di successo. Abbiamo la pace in Europa ma, naturalmente, in questi 15 anni, abbiamo maturato il nostro punto di vista dell'Ue. Sono opinioni positive, anche se l'Unione Europea è chiamata a riformarsi da sola, deve cambiare".

Il dibattito politico e il voto in Irlanda sono condizionati dalla questione Brexit. Dublino elegge per ora 11 parlamentari, che diventeranno 13 dopo il 'leave' definitivo di Londra. Secondo le stime di Euractiv, i liberali di Fine Gael che guidano il Paese potrebbero avere il 30 per cento dei consensi mentre Il Sinn Féin, partito nazionalista di sinistra, è attorno al 20 per cento dei voti e dovrebbe aggiudicarsi al massimo 3 seggi.