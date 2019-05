Qatar 2022: i Mondiali restano a 32 squadre

Nulla da fare: i Mondiali di calcio in Qatar nel 2022 non saranno a 48 squadre ma rimarranno ancora a 32. L'allargamento avverrà solo per USA 2026.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino aveva sperato di trovare una soluzione con il Qatar per anticipare i tempi, ma erano troppi gli ostacoli da superare. Il Qatar, che non poteva ospitare da solo tutti i match, avrebbe dovuto condividere l'organizzazione con Paesi del Golfo, come gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, il Bahrein, e non, come l'Egitto, con i quali le relazioni sono particolarmente tese.

Il sogno di Infantino, secondo molti media, è quello di vincere il premio Nobel per la pace con la FIFA, nel nome del calcio che unisce i popoli. Questa sarebbe anche la ragione del suo sostegno all'ipotesi di candidature intercontinentali, come quella a cui stanno pensando Spagna, Portogallo e Marocco per il 2030.