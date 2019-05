Elezioni europee: leader olandesi al voto

Leader olandesi al voto per le elezioni europee.

Il primo Ministro Mark Rutte, del liberal conservatore partito popolare per la Libertà e la Democrazia, curriculum europeo dei piu' consistenti, ha votato all'Aia, nella nona tornata per l'elezione del Parlamento di Strasburgo a cui partecipa l'Olanda.

Risiede e vota nella città sede del parlamento anche Geert Wilders, leader del Partito per la Libertàreduce dal palco sovranista di Milano, che sul modello della Brexit ha lanciato la campagna per la "Nexit". Wilders, e la sua leadership nell'estrema destra olandese sono state messe in ombra nel 2016 dall'ascesa di Thierry Baudet, leader del Forum della Democrazia (FvD), partito di estrema destra populista dal volto meno duro.

In cabina elettorale anche Jesse Klaver, nuovo carismatico leader della Sinistra Verde, presentatosi al seggio con il figlio neonato avvolto in una fascia. Scheda nell'urna anche per il giovanissimo leader del partito Democratici 66, che ha votato in provincia dove è ancora piu' alto il rischio affluenza che nel 2014 fu solo del 37,3&%

Tutti i candidati concorreranno per uno dei 26 seggi assegnati al Paese dai trattati, scranni che diventeranno 29 se e quando il Regno Unito lascerà l'Unione Europea.

QUALCHE DATO SULL'OLANDA:

Pur essendo geograficamente tra i più piccoli dell’Ue, i Paesi Bassi appartengono agli Stati di media grandezza, con una popolazione di 17 milioni di abitanti (il 3,8% del totale dell’Unione senza il Regno Unito). Il Paese è chiamato a eleggere 26 eurodeputati.

Dopo la recessione del 2012-2013, il Pil olandese ha recuperato in media con un tasso di crescita del 2,2% tra il 2014 e il 2018. Tuttavia, con un’economia aperta e molto orientata all’export, i Paesi Bassi risentono della Brexit e delle tensioni commerciali in corso.