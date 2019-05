Cannes: il cinema d'autore francese di Desplechin sul red carpet

Dopo la tiepida accoglienza riservata due anni fa a "I Fantasmi di Ismael", torna in corsa per la Palma d'oro il regista e sceneggiatore francese Arnaud Desplechin. "Roubaix, une lumière" questo il titolo dell'ultimo lungometraggio: un poliziesco ambientato la notte di Natale in cui un agente indaga sull'omocidio di una anziana donna per il quale le sospettate sono due giovani amanti.

Cannes, France, May 22, 2019. REUTERS/Stephane Mahe

Si tratta della prima incursione nella cinematografia di genere per il regista che rappresenta, secondo la critica, la quint'essenza del cinema francese d'autore.