Cannes: Tarantino presenta il suo nuovo film, ma teme gli spoiler

"No spoilers...in Hollywood", "nessuna anticipazione sui film", per favore. Anche Quentin Tarantino, alla prima del suo film in concorso a Cannes, "Once upon a time in Hollywood" in anticipo di due mesi sul programma di distribuzione della Sony, teme le anticipazioni diffuse al pubblico.

Cannes, 18/5/2019 Quentin Tarantino e Daniella Pick REUTERS/Stephane Mahe

Presa la macchina da scrivere, dunque, il regista de "Le iene" e "Pulp Fiction", verga un messaggio per spettatori, giornalisti, e addetti ai lavori: "Io amo il cinema - scrive - voi amate il cinema. È l'avventura di scoprire una storia per la prima volta..." abbiamo lavorato duramente per ottenere questo risultato, aggiunge Tarantino, "vi chiedo solo di non rivelare particolari che rovinerebbero la sorpresa agli altri".

Insoma, nel cortocircuito tra grande, piccolo schermo e social network è fobia da spoiler, malattia che ha già colpito i fratelli Marvel, con "The avengers: endgame", ma anche i produttori del "Trono di Spade", serie cult arrivata all'ultimissima puntata.

Per saperne di piu', si dovrà comprare il biglietto...